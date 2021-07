Cannes: Vom Puppenhaus ins Pandämonium

Neue Filme von Wes Anderson und Kirill Serebrennikow feierten in Cannes Premiere: Während „The French Dispatch“ US-Auslandskorrespondenten ein Denkmal setzt, schickt „Petrov's Flu“ auf wilden Rockparcours durch Russland.

Es dauert nicht mehr lang, dann kann Wes Anderson sein eigenes Filmfestival eröffnen, mit eigenem roten Teppich – so üppig ist mittlerweile die Liste der Stars in seinen Arbeiten. Allein mit der Besetzung seines jüngsten Films „The French Dispatch“ (der am Montag bei den Filmfestspielen von Cannes Premiere feierte) könnte man Dutzende von Oscar-Dramen befüllen. Ein Großteil der Darstellerprominenz huscht zwar nur kurz durchs Bild, aber von „Gastauftritten“ kann trotzdem keine Rede sein: Arrivierte Charakterköpfe werden bei Anderson ins filmische Gesamtgefüge eingefasst wie Brillanten in Edelmetall.