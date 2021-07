Was in Blümels Akten steht

Die per Exekution gelieferten Akten enthalten Pläne des Finanzministeriums zur Abfertigung und zur Steuerreform. Die SPÖ kündigt eine Anzeige gegen den Kabinettschef des Kanzlers wegen falscher Zeugenaussage an.

Wien. „Hunderte neue E-Mails“ hat SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer in jenen Unterlagen gefunden, die vom Wiener Straflandesgericht an den Ibiza-Untersuchungsausschuss geschickt worden sind. Krainer dankte Bundespräsident Alexander Van der Bellen für das Vertrauen, das er der Opposition entgegengebracht habe, als er die Exekution des VfGH-Beschlusses in Auftrag gab.