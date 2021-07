Wie sich Europa auf die nächste Coronawelle vorbereitet

Frankreichs Präsident Macron will eine verpflichtende Corona-Impfung für Gesundheitspersonal.

Viele Länder verschärfen aus Furcht vor der sich rasch ausbreitenden Delta-Variante ihre Bestimmungen. Dabei wird der Druck auf Ungeimpfte zusehends erhöht.

England will die für kommenden Montag angekündigte Aufhebung fast aller Coronabestimmungen durchziehen. Von der sich rasch ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus lässt sich der britische Premier Boris Johnson nicht beeindrucken, auch wenn die Zahl der Neuinfektionen sowie der Hospitalisierungen derzeit am Steigen ist. Jetzt – in der warmen Jahreszeit und während der Schulferien – sei die beste Zeit, möglichst gut durch diese neue Welle zu tauchen, davon sind Johnson und seine Berater überzeugt. Zudem sind knapp 70 Prozent der Briten bereits mindestens einmal geimpft.



Doch in vielen anderen europäischen Ländern kommt es zu erneuten Einschränkungen und zu klaren Vorgaben, die Impfungen betreffen: Ohne Impfung oder Test wird es immer schwieriger, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ein Überblick.