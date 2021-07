Ted Kennedys Witwe soll Botschafterin in Wien werden. Eine Bestätigung für die Nominierung der 67-Jährigen stand vorerst aus.

In Washington verdichten sich die Gerüchte, dass die Biden-Regierung Vicky Kennedy, die Witwe Ted Kennedys, als US-Botschafterin nach Österreich schicken wird. Das wollten weder das Weiße Haus – wie die APA erfuhr – noch die Regierung in Wien vorerst bestätigen. Auch die US-Botschaft in Wien hielt sich bedeckt.