Hohe Ambitionen im Mikrokosmos New York

Kanzler Kurz sprach vor der UNO und trifft am Mittwoch New Yorks Ex-Bürgermeister und UN-Sonderbotschafter Michael Bloomberg. Derweil sucht New York einen neuen Bürgermeister, der die Stadt aus der Pandemie führt.

Um Michael Bloomberg ist es nach seinem Intermezzo im Vorwahlkampf bei den Demokraten wieder ruhiger geworden. Rund eine Milliarde Dollar hatte der New Yorker Ex-Bürgermeister zur Jahreswende 2019/2020 in seine Kampagne gesteckt, um dann recht sang- und klanglos unterzugehen und in der Folge Joe Biden zu unterstützen – um nur ja sicherzustellen, dass Intimfeind Donald Trump vier weitere Jahre im Weißen Haus verwehrt bleiben.