Riesiger Corona-Cluster nach Musikfestival in Utrecht

Die Organisatoren des Festivals beteuern, sich an die niederländischen Corona-Auflagen gehalten zu haben. Rund 1000 Besucher haben sich mit dem Virus angesteckt.

Bei einem Musikfestival in Utrecht haben sich rund 1000 Besucher mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden könnten die Zahlen noch steigen. Die Organisatoren reagierten geschockt und betonten, dass sie sich an alle Auflagen gehalten hätten, wie der "Spiegel" dienstags berichtete.

Rund 20.000 Menschen hatten das zweitägige Open-Air-Festival "Verknipt" am 3. und 4. Juli besucht. Am ersten Tag infizierten sich mindestens 448 Besucher, am zweiten Tag weitere 516, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. Nach Angaben der Veranstalter wurden die Corona-Nachweise am Eingang streng kontrolliert. Für Besucher seien Zeitfenster eingerichtet worden, um Andrang zu verhindern.

Einschränkungen Ende Juni aufgehoben

Die Niederlande hatten zunächst zum 26. Juni fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben und auch Großveranstaltungen erlaubt, sofern Besucher über ein negatives Testergebnis oder einen Impfnachweis verfügten. Nach einem explosionsartigen Anstieg der Infektionen wurden einige Lockerungen wieder aufgehoben. Zuletzt infizierten sich rund 8000 Menschen innerhalb von 24 Stunden.

Für den großen Anstieg der Infektionen sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden vor allem Jugendliche und junge Erwachsene verantwortlich. Infektionsherde waren vor allem Festivals, Diskotheken und Gaststätten.

(APA/dpa)