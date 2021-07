Apple will 2021 bis zu ein Fünftel mehr iPhones produzieren

via REUTERS

Laut Insidern will Apple von seinen Zulieferern bis zu 90 Millionen iPhones.

Apple will laut Insidern seine Produktion im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhen. Das Unternehmen habe seine Zulieferer gebeten, heuer bis zu 90 Millionen iPhones der nächsten Generation zu bauen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der US-Technologiekonzern aus dem kalifornischen Cupertino hat in den vergangenen Jahren ein konstantes Niveau von etwa 75 Millionen Einheiten von der Einführung bis zum Jahresende beibehalten. Die angehobene Prognose für 2021 könnte darauf hindeuten, dass der iPhone-Hersteller bei der Einführung des neuen iPhones aufgrund der fortschreitenden Impfungen gegen Covid-19 mit einer zusätzlichen Nachfrage rechnet.

Die kommende iPhone-Generation soll die zweite von Apple mit der 5G-Technologie sein - ein wichtiger Anreiz, um Nutzer zum Upgrade zu bewegen. Dabei ist Apple offenbar wieder im regulären Zeitplan. Die neuen iPhones sollen wieder im September präsentiert werden (meist der zweite Dienstag im September). Im letzten Jahr musste Pandemie-bedingt die Vorstellung des iPhone 12 und seiner zahlreichen Varianten um einen Monat verschoben werden, weil es Probleme in den Lieferketten gab.

Während technische Updates bei Prozessor, Kamera und Display zu erwarten sind, bleibt vorerst der Name noch unklar. Kürzlich hat sich in einer Umfrage die Mehrheit gegen iPhone 13 (was die logische Reihenfolge wäre) ausgesprochen. Der Grund liegt einfach darin begründet, dass viele mit der 13 Unglück verbinden. Ob sich davon Apple beeindrucken lässt?

