Jodie Turner-Smith wurde Opfer von Juwelendieben

(c) REUTERS (JOHANNA GERON)

Jodie Tuner-Smith wurde in Cannes bestohlen.

Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro wurde aus dem Hotelzimmer der 34-Jährigen entwendet. Abgesehen hatten es die Diebe aber wohl auf noch wertvolleren Schmuck.

Schauspielerin Jodie Turner-Smith hat sich ihren Aufenthalt an der Côte d'Azur wohl auch anders vorgestellt. Die 34-Jährige, die beim Filmfestival in Cannes ihr neues Projekt "After Yang" promotete, wurde das Opfer eines Schmuckdiebstahls, wie "Variety" berichtet.

Während ihres Aufenthalts im Marriott Hotel an der Croisette wurde in ihr Zimmer eingebrochen und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Der Schmuck hat für Turner-Smith aber auch sentimentalen Wert, unter den gestohlenen Stücken soll sich der Ehering ihrer Mutter befunden haben.

Die Diebe werden es möglicherweise aber auf etwas anders abgesehen haben. Turner-Smith trug bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich der Filmfestpiele Schmuck aus Diamanten und Gold der High Jewelry Kollektion von Gucci. Möglicherweise dachten sie, dass diese noch im Besitz der Schauspielerin waren.

Nicht zum ersten Mal nutzen Kriminelle die Filmfestspiele, um Schmuck zu stehen. 2013 wurde Chopard-Schmuck im Wert von mehr als einer Million Dollar aus dem Safe eines Hotels gestohlen. Das Schmuckunternehmen wollte die Preziosen an Stars verleihen.

>>> „Variety"

(chrile)