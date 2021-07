Der Veranstalter will den Betroffenen die Identifikation von übergriffigen Security-Mitarbeitern ermöglichen. Staatsanwaltschaft Graz ermittelt gegen 19-jährigen Steirer wegen Vergewaltigung Außerdem kam es zu 65 Corona-Infektionen.

Nach Vorwürfen rund um eine X-Jam-Maturareise in Kroatien, bei der es seitens mehrerer Security-Mitarbeiter zu sexuellen Übergriffen, Belästigungen und rassistischen Beleidigungen gekommen sein soll, haben sich bisher 40 Maturantinnen und Maturanten bei einer vom Veranstalter eingerichteten Beschwerdestelle gemeldet. In einigen Fällen gebe es "konkrete Anschuldigungen" gegen Security-Mitarbeiter, teilte Mittwochmittag der Veranstalter X-Jam auf APA-Anfrage mit.

Die Betroffenen sollen nun Gelegenheit bekommen, die Verdächtigen zu identifizieren, um ihre allfällige strafrechtliche Verfolgung möglich zu machen. Die Kontaktaufnahmen und Terminvereinbarungen seien im Gange, stellte X-Jam klar. Derzeit seien dem Unternehmen vier Security-Mitarbeiter bekannt, denen vorgeworfen wird, sie hätten "sich ungebührlich verhalten, beleidigende Aussagen getätigt oder überschießende Reaktionen gesetzt".

Sollten sich die Vorwürfe erhärten, werde man die ehemaligen Securities - die Beschäftigungsverhältnisse wurden mittlerweile aufgelöst - anzeigen. "Wir nehmen alle Vorwürfe ernst", bekräftigte X-Jam.

Unterdessen ermittelt die Staatsanwaltschaft Graz gegen einen 19-jährigen Steirer, der am 7. Juli auf der X-Jam eine junge Oberösterreicherin in einem Hotelzimmer vergewaltigt haben soll. Das bestätigte Christian Kroschl, der Sprecher der Grazer Anklagebehörde, der APA.

"Wir wissen noch relativ wenig", meinte Kroschl zum aktuellen Ermittlungsstand. Die Betroffene sei nach ihrer Heimkehr aus Kroatien in Begleitung ihrer Mutter auf eine oberösterreichische Polizeiinspektion gegangen und habe noch ein Mal Anzeige erstattet. "Wir haben das steirische Landeskriminalamt mit Erhebungen beauftragt", sagte Kroschl. Überdies warte man auf Übermittlung der Unterlagen der kroatischen Polizei, die den 19-Jährigen am 7. Juli vorübergehend festgenommen hatte.

Ermittlungsverfahren in Österreich

Der junge, im Bezirk Deutschlandsberg wohnhafte Steirer - er wird in strafrechtlicher Hinsicht der vollendeten Vergewaltigung verdächtigt - bleibt vorerst auf freiem Fuß. Es sei noch zu früh, um beurteilen zu können, ob U-Haft beantragt wird, erläuterte Kroschl. Die genauen Tatumstände müssten geklärt werden. Eine weitere Befragung des 19-Jährigen als Beschuldigter, der bisher nur von der kroatischen Polizei vernommen wurde, dürfte ebenfalls bevorstehen.

Der Bursch verantwortet sich Informationen der APA zufolge mit einvernehmlichem Sex. Das Mädchen behauptet demgegenüber, es habe zunächst zwar Kontakt gegeben, sie habe sich dann aber widersetzt, als es intimer wurde, und ihm zu verstehen gegeben, dass sie keinen Sex wolle. Er habe trotzdem nicht von ihr abgelassen.

Der 19-Jährige war am 7. Juli von der kroatischen Polizei festgenommen worden. Am 8. Juli wurde er in Istrien einem U-Richter vorgeführt, der die Enthaftung des Verdächtigen anordnete. Zugleich wurde das Ermittlungsverfahren an Österreich abgetreten. Der 19-Jährige kehrte in seine Heimat zurück.

65 Corona-Infektionen bei Reise

Bei der Maturareise ist es außerdem zu einer Reihe an Corona-Infektionen gekommen. Wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte, haben sich insgesamt 65 Teilnehmende der Maturareise mit SARS-CoV-2 infiziert. Bei zwei Betroffenen konnte die Infektion noch an Ort und Stelle nachgewiesen werden, bei 63 nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatgemeinden.

X-Jam-Geschäftsführer Alexander Knechtsberger zufolge wurden auf dem Party-Gelände - ein Ferienressort auf der Halbinsel Lanterna in Kroatien - über 30.000 Corona-Tests, davon 23.000 PCR-Tests durchgeführt. In zwei Fällen wurde SARS-COV-2 nachgewiesen.

Dabei handelte es sich um zwei Teilnehmerinnen aus Deutschland. Bei ihnen war der PCR-Test zwei Tage vor ihrer Abreise negativ und der beim Buseinstieg durchgeführte Antigen-Test ebenfalls negativ, obwohl - wie das Contact-Tracing in Deutschland ergab - die beiden bereits vor der Abfahrt in Deutschland infiziert waren, erläuterte Knechtsberger. Am Tag nach ihrer Ankunft in Kroatien sei bei beiden nochmals - entsprechend des Präventionskonzepts- ein PCR-Test durchgeführt worden. "Als die nun positiven Ergebnisse vorlagen, wurden laut dem uns vorliegenden Protokoll die beiden Teilnehmerinnen sofort abgesondert und in Quarantäne gebracht. Sämtliche K1-Personen wurden ebenfalls unter Quarantäne gestellt", betonte Knechtsberger.

"X-Jam bedauert, dass es trotz des umfassenden Präventionskonzepts zu Infektionen gekommen ist. Hätten die vor der Reise durchgeführten Tests bei den beiden Teilnehmerinnen ein positives Ergebnis gezeigt, wären sie selbstverständlich von der Reise ausgeschlossen worden", hielt der Maturareisen-Veranstalter fest.

