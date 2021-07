Milliardär Pinault bringt Firmenhülle an Pariser Börse

Schritt auf das Börsenparkett via Special Purpose Acquisition

Company soll rund 250 Millionen Euro einspielen.

Die Familie des französischen Luxusmilliardärs Francois Pinault bringt zusammen mit dem Banker Matthieu Pigasse eine Mantelfirma (SPAC) an die Pariser Börse. Ziel sei es, rund 250 Millionen Euro einzunehmen, gaben die beiden Holdingfirmen von Pinault wie Pigasse bekannt. Der I2PO genannte SPAC (Special Purpose Company) will dann in der Unterhaltungsindustrie nach einem geeigneten Unternehmen Ausschau halten, dass unter sein Dach schlüpft und auf diese Weise an die Börse geht.

Diese Fokussierung hat bisher kein SPAC in Europa. Die langjährige WarnerMedia-Managerin Iris Knobloch - Tochter der früheren Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, - führt die Börsenhülle und der Sohn von Francois Pinault, Francois-Henry Pinault, erhält einen Platz im Verwaltungsrat. Pinaults Familie kontrolliert über die Holding Artemis den Luxuskonzern Kering, zu dem unter anderem Gucci und Saint Laurent gehören.

(APA/Reuters)