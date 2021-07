Manager als Gradmesser für die Konjunktur

In den heimischen Führungsetagen blickt man optimistisch in die wirtschaftliche Zukunft. Über fehlende Aufträge klagt man nicht – aber über fehlende Arbeitskräfte.

Nun ist er da, der heiß ersehnte Aufschwung: Die österreichische Volkswirtschaft soll heuer zwischen 3,4 und vier und nächstes Jahr zwischen 4,5 und fünf Prozent wachsen, so die jüngsten Prognosen. Entsprechend zuversichtlich ist man in den heimischen Führungsetagen, wie zwei aktuelle Erhebungen zeigen. 70 Prozent der Entscheidungsträger sind optimistisch, auf das Wachstum gut vorbereitet zu sein, so eine Umfrage des Wirtschaftsforums der Führungskräfte (WdF). Und 73 Prozent der Jungunternehmer erwarten, dass die Ertragslage in ihrer Firma konstant bleiben oder sich verbessern wird, so eine Umfrage des Market Instituts für die Junge Wirtschaft.