Die Major-Bühne, die sogar James Bond kennt

Die 149. British Open gastieren im ehrwürdigen Royal St. George's Golf Club in Südostengland. Das älteste Golfturnier der Welt steigt mit zwei Österreichern und 32.000 Zuschauern, was in der strengen Blase auch für Unverständnis sorgt.

Sandwich/Wien. Die weltbesten Profis und Amateure versammelt „The Open“, das älteste Golfturnier der Welt, zum Abschlag im Royal St. George's Golf Club im englischen Sandwich. Der traditionsreiche Links-Platz ist nicht nur Sportbegeisterten, sondern auch Cineasten wohlbekannt: Autor Ian Fleming, selbst Klubmitglied, ließ einst seinen legendären Geheimdienstagenten James Bond gegen Bösewicht Goldfinger auch im – 1964 dort verfilmten – Duell auf dem Golfplatz (trotz dessen Schummeleien) triumphieren.

Zum 14. Mal ist der 1887 eröffnete Golfklub Schauplatz der British Open, bei denen nach Corona-Pause ab heute (7.30 Uhr, live, Sky) 156 Spieler um die Silberkanne und 11,5 Millionen Dollar Preisgeld spielen. 32.000 Besucher sind an den Turniertagen zugelassen, die British Open zählen wie die abgelaufene Fußball-EM und das an diesem Wochenende in Silverstone steigende Formel-1-Rennen zum Testballon der britischen Regierung für die Rückkehr der Zuschauer.