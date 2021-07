Comeback der Singakademie: „Wir haben alle mit Masken gesungen!“

Heinz Ferlesch, Chef der Wiener Singakademie, dirigiert Bachs h-Moll-Messe beim Attergauer Kultursommer. Mit der „Presse“ sprach er über die Auferstehung.

Der Fortissimo-Auftakt zum „Et resurrexit“ nach dem „Passus et sepultus est“ in Bachs h-Moll-Messe ist für Heinz Ferlesch einer der sprichwörtlichen Gänsehautmomente. Immer schon. Und heute mehr denn je. „Wir dürfen wieder anfangen“, sagt er mit hörbarer Freude in der Stimme. „Es war purer Zufall, dass die Bach-Messe als erstes Werk nach dem Lockdown auf unserem Probenplan stand“, sagt er, aber – den Zufall gibt's halt nicht. „Und der Gedanke an das Resurrexit ist wichtig. Jeder Tag beginnt doch damit!“