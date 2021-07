E-Ladestation am Garagenplatz: Wer dazu schweigt, stimmt zu

(c) imago/Jan Huebner (imago stock&people)

Die private Ladestation am Parkplatz soll für Wohnungseigentümer leichter realisierbar werden.

Mehrheitsbeschlüsse sollen bald einfacher werden. Und das Verhindern bestimmter erwünschter Projekte schwieriger.

Wien. Eine Fotovoltaikanlage am Dach, eine E-Ladestation am privaten Autoabstellplatz: Wohnungseigentümer, die ihr Zuhause so ausstatten wollen, haben es nicht leicht – oft sogar schwerer als ein Mieter. Denn als Mieter braucht man dafür „nur“ die Erlaubnis des Hauseigentümers. Hat man eine Eigentumswohnung, muss man jedoch die Einwilligung aller anderen Eigentümer der gesamten Wohnanlage einholen.