Deutschland: Sechs Hauseinstürze und zwei tote Feuerwehrmänner

In dem Eifel-Ort Schuld werden nach Hauseinstürzen 30 menschen vermisst. In Altena kam bei der Rettung eines Mannes ein Feuerwehrmann ums Leben. Zwei Stunden später kollabierte ein weiterer bei einem Einsatz im Kraftwerk Werdohl-Elverlingsen.

Im deutschen Eifelort Schuld bei Adenau sind in der Nacht auf Donnerstag nach Dauerregen und Überflutungen sechs Häuser eingestürzt. Nach Angaben der Polizei würden derzeit etwa 30 Menschen vermisst, berichtete der Südwestdeutsche Rundfunk (SWR). 25 weitere Häuser seien ebenfalls instabil und drohten einzustürzen. Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, zitiert der SWR einen Sprecher der Polizei in Koblenz. Wie viele Menschen genau vermisst würden, sei noch unklar.

Einsatzkräfte gestorben

Heftiger Regen hatte auch in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens für Überschwemmungen und Hochwasser gesorgt - bei Einsätzen sind dabei zwei Feuerwehrmänner gestorben. In Altena im Sauerland kam bei der Rettung eines Mannes ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch. Nur zwei Stunden später kollabierte ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen.

Der 46-Jährige war nach Angaben der Polizei im Märkischen Kreis nach einer erfolgreichen Bergung beim Einsteigen ins Feuerwehrfahrzeug ins Wasser gefallen und abgetrieben. Kurze Zeit später habe man ihn nur noch tot bergen können. Er sei ertrunken.

Der 52-jährige Feuerwehrmann sei am Mittwochabend trotz Reanimations- und Hilfsmaßnahmen gestorben, teilte die Polizei mit. Zuvor war er im Rahmen eines unwetterbedingten Einsatzes im Bereich des Kraftwerks kollabiert. Die Polizei gehe von einem gesundheitlichen Notfall aus.

