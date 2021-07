Unwetter in Deutschland: Todeszahl steigt

Die Rettungsaktionen sind noch im Gang: Elf Menschen sind tot, 70 werden vermisst. Mindestens ein Dutzend Häuser sind eingestürzt, viele Ortschaften nicht erreichbar. Unter den Toten befinden sich auch zwei Feuerwehrmänner. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet ist auf dem Weg in das Katastrophengebiet.

Im westdeutschen Eifelort Schuld bei Adenau sind in der Nacht auf Donnerstag nach Dauerregen und Überflutungen sechs Häuser eingestürzt. Nach Angaben der Polizei würden derzeit mindestens 70 Menschen vermisst, berichtete der Südwestdeutsche Rundfunk (SWR). Das sind rund zehn Prozent der Einwohner des Dorfes. 25 weitere Häuser seien ebenfalls instabil und drohten einzustürzen.

Der gesamte Landkreis Ahrweiler im Bundesland Rheinland-Pfalz ist von der Unwetterlage betroffen, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz. Auch im nördlicher gelegenen Nordrhein-Westfalen sind Ortschaften überflutet. Elf Menschen in Westdeutschland sind bisher in den Fluten ums Leben gekommen. Noch immer soll eine unbekannte Zahl an Menschen in ihren Häusern eingeschlossen sein, mehr als 50 Menschen verbrachten die Nacht auf dem Dach ihres Hauses. 200.000 Menschen sind ohne Strom.

Ein Mann begutachtet den Unwetterschaden in der deutschen Stadt Hagen. (c) APA/dpa/Roberto Pfeil (Roberto Pfeil)

Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, zitiert der SWR den Sprecher der Polizei in Koblenz. Wie viele Menschen insgesamt vermisst würden, sei noch unklar. Der Katastrophenfall wurde ausgerufen. Mehrere Orte im Landkreis Ahrweiler wurden wegen des Hochwassers von der Außenwelt abgeschnitten.

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist die Situation wegen Hochwassers nach Angaben eines Kreis-Sprechers extrem gefährlich. In Messerich in der Eifel wurden nach Angaben des Kreises zwei Helfer des Technischen Hilfswerks von den Fluten eingeschlossen, es besteht Lebensgefahr, wie der SWR berichtete. In der Nacht auf Donnerstag drohten mehrere Dämme zu brechen.

Laschet im Katastrophengebiet

Armin Laschet - Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen CDU-Chef und Kanzlerkandidat - besucht am Donnerstag die Stadt Hagen, wo er auch mit Journalisten sprechen will. Die Zufahrt in die Ortschaften ist schwierig, die Bundeswehr rückt mit Bergepanzern aus.

Das stark betroffene Ortschaft Schuld bei Adenau ist derzeit selbst für Einsatzkräfte nicht erreichbar, die Kommunikationsnetze sind vielerort unterbrochen. Derzeit wird versucht, mit Booten in den Ort zu kommen, in dem die Einwohner seit der Nacht auf Hilfe warten.

Eine Luftansicht einer Straßenkreuzung in der 200.000 Einwohner Stadt Hagen in Nordrhein-Westfalen. (c) APA/AFP/INA FASSBENDER (INA FASSBENDER)

Einsatzkräfte gestorben

Heftiger Regen hatte auch in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz für Überschwemmungen und Hochwasser gesorgt - bei Einsätzen sind dabei zwei Feuerwehrmänner gestorben. In Altena im Sauerland kam bei der Rettung eines Mannes ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch. Nur zwei Stunden später kollabierte ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen.

Der 46-Jährige war nach Angaben der Polizei im Märkischen Kreis nach einer erfolgreichen Bergung beim Einsteigen ins Feuerwehrfahrzeug ins Wasser gefallen und abgetrieben. Kurze Zeit später habe man ihn nur noch tot bergen können. Er sei ertrunken.

Der 52-jährige Feuerwehrmann sei am Mittwochabend trotz Reanimations- und Hilfsmaßnahmen gestorben, teilte die Polizei mit. Zuvor war er im Rahmen eines unwetterbedingten Einsatzes im Bereich des Kraftwerks kollabiert. Die Polizei gehe von einem gesundheitlichen Notfall aus.

In Hagen trat ein Fluss über die Ufer und richtete große Schäden an. (c) APA/dpa/Roberto Pfeil (Roberto Pfeil)

(APA/dp)