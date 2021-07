Die beliebtesten Eissalons Österreichs

(c) imago images/MalkovKosta (MalkovKosta via www.imago-images)

Die Community des Magazins "Falstaff" hat die beliebtesten Eissalons in den Bundesländern gewählt. Die Gewinner im Überblick.

Ein Abstecher in den Eissalon gehört im Sommer einfach dazu. Wohl jeder hat dabei seine Favoriten, was Sorten und Lokal betrifft. Die 49.000 Mitglieder der „Falstaff"-Community haben nun ihre Stimme für die beliebtesten Eissalons abgegeben. Besonders fleißig waren im Bundesländer-Vergleich dabei übrigens die Vorarlberger.

Spannend bis zum Schluss blieb es in Wien. Hier lieferten sich "Gelati da Salvo" aus Döbling und "Das Eis" aus Liesing ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Eindeutiger war das Ergebnis in Kärnten. Hier konnte "Morle Eissalon" in Klagenfurt deutlich als Sieger hervorgehen. Bereits zum sechsten Mal in Folge konnte "Buburaza" im oberösterreichichen Steyr den ersten Platz belegen.

Wien

Gelati da Salvo, 1190

Das Eis, 1230

Tichy, 1100

Burgenland

Eissalon Tropicale, Oberwart

Café Crustulum, Eberau

Kaplan am Kurpark, Bad Tatzmannsdorf

Niederösterreich

Il Gelato Battistin, Tulln

Eissalon Isola Bella, Groß-Enzersdorf

Kadlec, Sieghartskirchen

Oberösterreich

Buburuza, Steyr

Cafe Konditorei Mühlbacher, Ampflwang im Hausruckwald

Konditorei Schörgi, Grein

Salzburg

Alpz Gelato & Café, Salzburg

Eisl Eis, Salzburg

Baltram - Feines Eis, Salzburg

Steiermark

Die Eisperle, Graz

Café Gotthardt, Kaindorf

Cafe Konditorei Pfleger, Semriach

Kärnten

Morle Eissalon, Klagenfurt

Gelatissimo, Altofen

Tutti Frutti, Klagenfurt

Tirol

Eis Leis, Axams

Konditorei Fuchs, Absam

Gelateria Tomaselli, Innsbruck

Vorarlberg

Eisdiele Kolibri, Wolfurt

Linda's ice Cream, Feldkirch

Dolce Vita, Hohenems

>>> „Falstaff"

(chrile)