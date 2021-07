Graue Haare als Trend auf dem roten Teppich

Andie MacDowell, Jodie Foster und auch Sarah Jessica Parker stehen neuerdings zu ihren grauen Haaren und setzen damit ein starkes Zeichen.

Die Zeiten, in denen man graue Haare verstecken musste, sind anscheinend vorbei. Zumindest, wenn man sich an den Hollywoodstars auf den roten Teppichen orientiert. Bei den Filmfestspielen in Cannes setzen prominente Frauen nun ein Zeichen gegen den Jugendwahn.

Schauspielerin Andie MacDowell, die mit ihrer wallenden Mähne jahrelang in Shampoowerbungen zu sehen war, ließ ihr graues Haar während des Lockdowns sprießen, und bleibt nun offenbar bei dem Look. Schon im Februar schwärmte sie in der "Drew Barrymore Show" von ihrer neuen, natürlichen Haarfarbe. „Meine Töchter Rainey und Margaret sagten mir immer wieder, wie cool das aussehe. Diese Vorstellung gefiel mir. Also habe ich mich darauf eingelassen, und ich liebe es."

Andie MacDowell ist im Lockdown ergraut. (c) APA/AFP/VALERY HACHE (VALERY HACHE)

Auch im Vorjahr zeigte sich die Auswirkung des Lockdowns und der damit verbundenen Schließungen der Friseursalons auf den Häuptern prominenter Frauen. Königin Letizia von Spanien, Musikerin Lily Allen oder Gwyneth Paltrow zeigten sich damals alle mit mehr oder minder ergrauter Haarpracht.

Auf dem roten Teppich war die 63-jährige Andie MacDowell mit ihrem Trendsetting nicht allein. Helen Mirren präsentierte ebenfalls stolz ihre weißen Haare, Jodie Foster setzte immerhin auf graue Strähnen im Haar.

Helen Mirren lässt das Färben schon länger sein. (c) APA/AFP/JOHN MACDOUGALL (JOHN MACDOUGALL)

Jodie Foster gefällt sich mit grauen Strähnen im Haar. (c) REUTERS (JOHANNA GERON)

Ein Trend, der auch abseits des roten Teppichs zu beobachten ist. Ein Blick auf die Dreharbeiten des neuen "Sex and the City"-Reboots "And Just Like That" zeigt, dass auch Carrie Bardshaw alias Sarah Jessica Parker nun auf graue Strähnen im gefärbten Haar setzt.

Auf Grau setzen auch Carrie Bradshaw und Miranda Hobbs. (c) imago images/MediaPunch (RW via www.imago-images.de)

(chrile)