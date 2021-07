Niederländischer Journalist nach Mordanschlag gestorben

Peter de Vries, der Kämpfer für Recht und Gerechtigkeit und gegen die organisierte Kriminalität, war vorige Woche vor einem TV-Studio niedergeschlossen worden. Als Urheber gilt die nordafrikanisch dominierte Drogenmafia im Land.

Fünf Schüsse fielen vergangene Woche am Dienstagabend mitten in Amsterdam. Eine der Kugeln traf das Opfer, einen Journalisten, der soeben nach einem Interview aus einem Fernsehstudio am Leidseplein gekommen war, in den Kopf. Nun ist er tot: Am Donnerstag hieß es von den behandelnden Ärzten, dass Peter Rudolf de Vries, ein 64-jähriger Starreporter, seinen Verletzungen erlegen sei.

Als Schütze war bald nach der Tat ein 21-jähriger Rapper aus Rotterdam namens Delano G. festgenommen worden, der unter dem Namen „Demper" auftrat. Er hat ethnisch maghrebinischen Hintergrund. Mit ihm wurde auch ein Pole namens Kamil E. (35) auf einer Autobahnausfahrt nahe Den Haag gestellt. Beide sitzen seither in U-Haft. Delano G. soll für den Anschlag von der großteils marokkanisch beherrschten Drogenmafia in den Niederlanden 150.000 Euro erhalten haben.

„Lieber aufrecht gehen, als auf den Knien kriechen"

Die Nachricht vom Tod de Vries' verbreitete sich wie eine Schockwelle durch das Land. Seine Familie erklärte am Donnerstag: „Peter hat bis zum letzten Atemzug um sein Leben gekämpft. Aber er hat den Kampf nicht gewinnen können. Umringt von seinen Angehörigen ist er gestorben. Peter hat für seine Überzeugungen gelebt. Er sagte immer: Lieber aufrecht gehen, als auf den Knien kriechen. Wer kriecht, ist nicht frei. (...)."

Blumenmeer am Tatort in Amsterdams Innenstadt. imago images/ANP

Mit de Vries verlieren die Niederlande einen ihrer besten investigativen Journalisten, der vor allem auch der organisierten Kriminalität über Jahrzehnte die Stirn bot. Er war auch als Berater für Opfer von Kriminellen tätig. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen bereitete eine Sondersendung über Peter de Vries, zahlreiche Medienschaffende haben ihre Empörung und Trauer ausgedrückt.

Dass er sich trotz seiner oft heiklen Recherchen vor niemandem fürchtete, wurde ihm zum Verhängnis. Denn die in den Niederlanden tätige Drogenmafia ist in den letzten Jahren immer brutaler und kaltschnäuziger geworden. De Vries trug dennoch keine kugelsichere Weste und hatte keinen Personenschutz. Er lehnte das ab.