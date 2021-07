Kleine Kärntner Bank im Visier des Oligarchen

Drucken

Hauptbild • Die Posojilnica Bank in Bleiburg ist eine der verbliebenen sieben Filialen des 1872 für die slowenische Minderheit gegründeten Instituts.

Die Kärntner Posojilnica Bank wurde von der Raiffeisen vor der Pleite gerettet und soll nun an eine Londoner Investmentfirma verkauft werden, die einem russischen Oligarchen gehört. Doch die Aufsicht legt sich quer.

Eine kleine Raiffeisenbank der slowenischen Minderheit in Kärnten, die wegen einer missglückten Expansion am Balkan vor der Insolvenz gerettet wurde und nun von einem russischen Oligarchen übernommen werden soll, um seiner Londoner Investmentfirma nach dem Brexit eine Banklizenz in der EU zu sichern. Würde man nach Inspiration für einen Wirtschaftskrimi suchen, bei der Posojilnica Bank (Poso) könnte man aus dem Vollen schöpfen.