Millycent: Gekonnt Murmeln am Klavier

Millycent ist Österreichs einzige Mumble-Rapperin. Die Pianistin hat sich ihr Genre selbst erfunden. Jetzt konzertiert sie in Lunz am See.

Manches, was zunächst wie Lärm auf mich wirkte, gefiel mir ein Jahr später sehr gut,“ erzählt Millycent über ihre braven Anfänge. Eine klassische Klavierlehrerin hat ihr Talent zur Improvisation früh erkannt und sie ermutigt. Beim Jazzpianisten Reinhard Micko, der sie auf Bill Evans brachte, erfuhr sie den nächsten Entwicklungsschritt. „Die Harmonik, die Art, wie Evans bekannte Stücke in Neues verwandelte, hat mich fasziniert. Eine Zeit lang habe ich extrem viel Jazz gehört. Auch in der Zeit, als ich in London gejobbt habe.“