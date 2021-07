Golf: Mäßiger Start von Wiesberger und Schwab bei British Open

Bernd Wiesberger und Matthias Schwab blieben wie Favorit Jon Rahm einen Schlag über Paar. Es führt der Südafrikaner Louis Oosthuizen.

Die Österreicher Bernd Wiesberger und Matthias Schwab sind am Donnerstag mit Runden von jeweils einem Schlag über Par (71) in die British Golf Open gestartet. Im Royal St. George's Club in Sandwich (Kent) verzeichnete der 35-jährige Burgenländer ebenso wie der neun Jahre jüngere Steirer bei zwei Birdies drei Schlagverluste. Der Südafrikaner Louis Oosthuizen führte nach einer makellosen 64er-Runde einen Schlag vor Ex-Sieger Jordan Spieth und Brian Harman (beide USA).

Mitfavorit Jon Rahm erging es nicht besser als den zwei ÖGV-Profis, auch der spanische Gewinner der US Open blieb über Par. Auch die früheren Open-Sieger Rory McIlroy (NIR) und Shane Lowry (IRL), der Titelverteidiger, blieben einen Schlag über Par.

Wiesberger meinte auf Instagram, sein Spiel sei nicht ganz auf der Höhe gewesen. "Ich habe einige Schläge auf den Grüns liegengelassen." Das ÖGV-Duo rangierte damit um Rang 70 und musste sich am Freitag steigern, um den Cut zu schaffen.

