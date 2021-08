Bergsteigen in Tirol: Eine Audienz beim Koasa

Drucken

Hauptbild • Auf rund 20 Kilometern erstreckt sich das Kaisergebirge. Hier wurde Alpingeschichte geschrieben. Die Kitzbüheler Bergführer bieten mit dem Konzept "Kaiser hoch 6" sechs relativ einfache Alpinklassiker. • (c) Kitzbüheler Bergführer/Johannes Mair

Schroffe Berge, zerklüftete Felswände, eine magisch anmutende Kulisse. Einen der über 2000 Meter hohen Gipfel des Wilden Kaisers zu erklimmen, kostet Überwindung. Sie lohnt sich.

Schon von Weitem ziehen sie den Beobachter in ihren Bann. Imposant thronen sie über den saftig grünen Wiesen und idyllischen Dörfern der Region. Zwischen Kufstein und St. Johann in Tirol heben sich die Gipfel des Wilden Kaisers empor. Mit Haltung tun sie das, machen dessen Namen alle Ehre. Wahrhaftig majestätisch muten sie an, schroff und kluftig, wild und unbezwingbar – auf den ersten Blick. "Da soll ich rauf?", schießt es mir bei der Einfahrt in das Naturschutzgebiet durch den Kopf.