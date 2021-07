"Die Presse" zum Hören: Zurück ins Leben nach der Pandemie

**Für das "Spectrum",** die Samstagsliteraturbeilage der "Presse“ schrieb die junge berliner Autorin Asal Dardan einen persönlichen Text über die Zeit vor und nach der Pandemie. In ihrem Essay beschreibt sie wie befreiend es für sie war, wieder mit noch fremden Menschen an einem Tisch zu sitzen und Erfahrungen zu teilen. Dabei vergisst sie nicht darauf hinzuweisen, dass die Lockdowns Spuren hinterlassen haben: Was möchten wir von nun an anders oder besser umsetzen?

