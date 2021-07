Reproduktionszahl wieder deutlich auf 1,33 gestiegen

In der Vorwoche lag die Reproduktionszahl noch bei 1,03, vor zwei Wochen bei 0,86.Nur im Burgenland liegt sie noch unter 1.

Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus lässt in Österreich die Fallzahlen weiterhin stark ansteigen. Das zeigt sich nun auch bei der Reproduktionszahl. Diese liegt nun erstmals seit Monaten wieder deutlich über dem Schwellenwert von 1 bei 1,33. Hochgerechnet stecken somit 100 Infizierte 133 weitere Personen an. In der Vorwoche lag die Reproduktionszahl noch bei 1,03, vor zwei Wochen bei 0,86.

Das geht aus der am Freitag publizierten wöchentlichen Analyse von der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) und TU Graz hervor. Sehr hoch ist auch die tägliche Steigerungsrate der Neuinfektionen, diese liegt bei zwölf Prozent. Vergangenen Freitag waren es noch 2,9 Prozent gewesen, vor zwei Wochen waren die Zahlen noch rückläufig, damals gab es einen täglichen Rückgang von 3,3 Prozent.

Laut AGES liegt die effektive Reproduktionszahl nur noch im Burgenland um 1. In allen anderen Bundesländern ist sie - teils deutlich - darüber. In Kärnten beispielsweise beträgt sie bereits um die 2. In der Analyse wurde aber darauf hingewiesen, dass für das Burgenland, Kärnten, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg der Schätzwert der effektiven Reproduktionszahl durch die geringe Fallzahl mit großer Unsicherheit behaftet ist.

(APA)