Die kleinste künstliche Nase der Welt

Zu viel gefährliches Kohlenmonoxid im Raum? Zu viel Ozon in der Stadt? Leobener Forscher haben einen Mikrochip mit unterschiedlichen Nano-Sensoren bestückt, die Gase in bisher ungekannter Genauigkeit wahrnehmen.

Was für ein Geruchserlebnis! Der bunte Blumenstrauß am Wohnzimmertisch duftet herrlich, dazu die Tasse mit dem – noch dampfenden – Kaffee und der frisch gebackene Marillenkuchen. Der Mensch soll dank seiner Rezeptoren viele Milliarden Duftstoffe unterscheiden, wenn auch nicht benennen, können. „Die menschliche Nase ist genial“, sagt auch der am Material Center Leoben (MCL) tätige Physiker Anton Köck. Was sie allerdings nicht kann, ist, aus dem Gemisch unzähliger Aromen in der Umwelt einzelne Stoffe herauszufiltern oder gar zu quantifizieren. Dazu braucht der Mensch Maschinen.



Doch auch diese haben ihre Grenzen. „Die bisher am Markt erhältlichen Sensoren können Gase nicht sauber trennen“, schildert Köck. „Viele funktionieren in trockener Umgebung sehr gut, aber nicht, wenn die Luft feucht ist.“ Oder die Sensoren reagieren auf unterschiedliche Gase gleich. Das kann speziell bei giftigen Stoffen heikel werden. Außerdem sollen die Sensoren möglichst klein und günstig sein, damit man sie künftig in einem Handy einbauen kann.



Denn die Idee ist, dass jede und jeder die Luftqualität im Umfeld selbst kontrollieren kann. „Möbel oder Putzmittel geben schädliche Stoffe wie Formaldehyd ab. Bei zu hohem CO2-Anteil im Schlafzimmer schläft man unruhig oder kann Herzrhythmusstörungen bekommen. Und wenn bei defekten Gasthermen Kohlenmonoxid austritt, passieren immer wieder schwere Unfälle“, sagt Köck.