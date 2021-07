Die städtische Sommerhitze für den Winter ernten

Eine thermische Aktivierung von Straßen und Plätzen soll die Städte der Zukunft in heißen Sommern kühlen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des AIT leisteten dafür wichtige Forschungsarbeit.

Wien, Stephansplatz, ein heißer Sonntagnachmittag. Trauben von Touristen drängen sich vom U-Bahn-Ausgang in Richtung Dom, Werber in historischen Kostümen verteilen Flugblätter für klassische Konzerte. Die Sonne brennt herab, die Luft flirrt, und die Bodenplatten sind glühend heiß. „Bis zu 50 Grad können Beton und Asphalt erreichen, selbst wenn die Lufttemperatur bei den Messstationen ,nur‘ 30 Grad beträgt“, weiß Edith Haslinger, Senior Scientist am Center for Energy des Austrian Institute of Technology (AIT). Sie war Leiterin des FFG-Forschungsprojekts Heat Harvest (dt. Hitzeernte), das vor Kurzem zu Ende ging und sich unter anderem um die Frage drehte, wie man solche urbanen Hitzeinseln vermeiden und die Wärme der Sonne stattdessen nachhaltig nutzen kann.