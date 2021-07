Das Hochwasser im Westen des Landes hat schwere Verwüstungen hinterlassen. Mindestens 100 Menschen starben, 1000 galten als vermisst. Die Politik ist im Krisenmodus.

Wien/Berlin/Brüssel. Die Jahrhundertflut in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist eine der größten Umweltkatastrophen der deutschen Nachkriegszeit. Mehr als 100 Tote und mehrere Hundert Vermisste wurden am Freitagnachmittag beklagt. Ganze Ortschaften und weite Flächen sind überflutet, Häuser stürzten ein, zahlreiche Straßen und Brücken wurden zerstört. Während Kanzlerin Angela Merkel auf ihrer Washington-Visite von einer „Tragödie“ sprach, löste das Verteidigungsministerium in Berlin den Katastrophenalarm aus.

Auch die EU aktivierte ihren Katastrophenschutz-Mechanismus. Die Überschwemmungen, die auch Teile Belgiens und der Niederlande schwer getroffen haben, seien ein eindeutiger Hinweis auf den Klimawandel, betonte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Erst am Mittwoch der vergangenen Woche hatte die Brüsseler Behörde ihr Klimapaket „Fit for 55“ vorgestellt, das eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent bis 2030 vorsieht. „Die Presse“ fasst die Ereignisse und die Folgen zusammen.