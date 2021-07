Meg Stuart und ihre Gruppe Damaged Goods im Volkstheater: Ein bald langatmiges, bald kurzatmiges, jedenfalls faszinierendes Spiel mit der Zeit.

In den Museen steht die Ewigkeit vor Gericht, heißt es in Bob Dylans „Visions of Johanna“. Das fiel dem notorisch nach Worten ringenden Tanztheaterbesucher im ersten Teil von Meg Stuarts „Cascade“ ein, vor allem wegen des folgenden, schwer auf Deutsch zu übersetzenden Dylan-Satzes: „Voices echo, this is what salvation must be like after a while.“