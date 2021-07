"Amtsunfähig": U-Ausschuss nimmt Nachspiel im Plenum

Die Befragungen von Zeugen zur Causa Ibiza sind vorbei, im Parlament bringen SPÖ und FPÖ sie neuerlich auf - und schießen sich auf Finanzminister Blümel ein.

Für den heutigen Montag wurde mitten in der parlamentarischen Sommerpause von SPÖ und FPÖ eine Sondersitzung des Nationalrats einberufen. Widmen will man sich dort in erster Linie den verzögerten Aktenlieferungen durch das Finanzministerium, für die Ressortchef Gernot Blümel (ÖVP) verantwortlich gemacht wird. An ihn wird auch die "Dringliche Anfrage" der SPÖ gerichtet sein.

Hintergrund ist, dass das Finanzressort zusätzliche Akten erst geliefert hatte, als der Verfassungsgerichtshof den Bundespräsidenten zur Exekution aufgefordert hatte. Selbst danach hatten die Oppositionsparteien noch Unterlagen vermisst, woraufhin das Staatsoberhaupt das Wiener Straflandesgericht aufforderte, die Sache zu prüfen. Letztlich wurden noch einmal Dokumente geliefert, die zwar nicht mehr in Befragungen aber in den Abschlussberichten verwendet werden können. Denn: In der Vorwoche hat die letzte Sitzung (ohne Auskunftspersonen) stattgefunden.

SPÖ sieht Blümel "amtsunfähig"

Die SPÖ hält Blümel "selbstverschuldet" für "amtsunfähig". Sie wirft dem Finanzminister vor, nicht ausreichend Akten an den U-Ausschuss geliefert zu haben. Zudem will man Neues über Privatisierungspläne unter Türkis-Blau erfahren.

"Der Umgang von Gernot Blümel mit den Aktenlieferungen an den Untersuchungsausschuss offenbarte eine Einstellung zu den Grundfesten unserer Republik, die einen nur erschaudern lassen kann“, hält Fraktionsführer Kai Jan Krainer in der Begründung der zwölf Fragen umfassenden Dringlichen Anfrage fest. Zudem wirf er dem Ressorchef "Unterstellungen" und "Arroganz" vor und hält ihn auch wegen der gegen ihn laufenden Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft für ungeeignet, sein Amt weiter auszuüben.

Fast 30 Abgeordnete fehlen

Debattiert wird die Dringliche Anfrage ab 12 Uhr. Beinahe 30 Abgeordnete sind nicht dabei, die meisten von ihnen wurden von der Sondersitzung im Urlaub überrascht. Mit Herbert Kickl (FPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) sind auch zwei Klubobleute der Opposition entschuldigt gemeldet.

(APA/Red.)