Finanzinvestor übernimmt Bootsvermittler Click&Boat

Französische Bootsverleih-Plattform soll mit Boats Group fusioniert werden, die Nummer eins im internationalen Bootsverleih werden will.

Der Finanzinvestor Permira übernimmt die französische Bootsverleih-Plattform Click&Boat. Das vor sieben Jahren gegründete Unternehmen soll mit dem US-Bootsvermittler Boats Group zusammengeführt werden, bei dem Permira Ende vergangenen Jahres eingestiegen war, wie die beteiligten Firmen am Montag mitteilten. Finanzkreisen zufolge wird Click&Boat dabei mit einem höheren dreistelligen Millionen-Dollar-Betrag bewertet.

Die Boats Group aus Florida ist zwar schon in 140 Ländern aktiv, will aber mit dem Zukauf ihr Geschäft in Europa stärken. Auf der Plattform von Click&Boat werden nach Unternehmensangaben 40.000 Freizeit-Boote zum Verleih angeboten, die in 600 Häfen liegen.

"Mit der Investition von Permira verfügen wir über alle Ressourcen und Unterstützung, um unser Wachstum und unseren Erfolg fortzusetzen", sagte Click&Boat-Mitgründer Edouard Gorioux. Es gehe darum, die Nummer eins im internationalen Bootsverleih zu werden. Für die Boats Group ist es seit der Übernahme durch Permira der erste Zukauf. Für Finanzinvestoren ist der Kauf von Konkurrenten ein erprobter Weg, um den Wert der Unternehmen in ihrem Portfolio zu steigern.

Click&Boat ist bereits selbst durch vier Zukäufe gewachsen und hat auch eine Niederlassung in Hamburg. Der Bootsverleih ist einer der Profiteure der Corona-Pandemie. Er profitiert gerade in Deutschland vom Trend, möglichst heimatnah und kontaktarm Urlaub zu machen.

