Zadrazil-Treffer von Uefa als "Tor der Saison" nominiert

Sarah Zadrazil traf in der Champions League spektakulär per Weitschuss. In der Fan-Wahl duelliert sie sich nun mit neun Männern.

Hat eine Österreicherin das Tor der Saison geschossen? Die Uefa hat jedenfalls den Treffer von Sarah Zadrazil als einen von zehn zur Wahl nominiert, Fans können bis 29. Juli auf der Webseite abstimmen.

Bayern-Legionärin Zadrazil jagte den Ball im Champions-League-Halbfinalspiel gegen Chelsea aus der Distanz zum 1:1 unter die Latte. Der deutsche Klub schied dennoch aus.

Ebenfalls zur Wahl stehen unter anderem Patrik Schick, der bei der EM für Tschechien von der Mittelauflage traf, oder Paul Pogba mit seinem Treffer für Frankreich im EM-Achtelfinale gegen die Schweiz.

