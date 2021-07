Nachtgastronomen: „Der Sommer ist für uns gelaufen“

(c) Getty Images (John Lamb)

Tanzen in der Disco? Ab Donnerstag ist dies nur mit dem Nachweis einer Impfung oder eines PCR-Tests möglich.

Wegen der verschärften Eintrittsregeln befürchten Discos und Clubs

einen drastischen Gästerückgang: Mehr als die Hälfte der Lokale überlegt, wieder zuzusperren.

Wer in einem Club oder einer Disco tanzen und feiern will (und noch nicht geimpft ist), kann dies ab Donnerstag nicht mehr ganz so einfach tun.

Denn ab dann gelten strengere Zutrittsregeln in der Nachtgastronomie: Nur wer eine Impfung oder einen PCR-Test nachweisen kann, hat Zutritt. Ein Antigen-Test gilt dann nicht mehr, auch eine nachgewiesene Genesung reicht – anders als in den übrigen Lokalen – nicht mehr aus.

„Somit“, sagt Stefan Ratzenberger, Obmann des Verbandes Österreichischer Nachtgastronomen, „ist der Sommer für uns eigentlich gelaufen. Wir stellen uns auf einen deutlichen Rückgang ein“. Der sei schon am vergangenen Wochenende spürbar gewesen.