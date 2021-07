WM-Qualifikationsspiele im November steigen in Klagenfurt

Die Heimspiele gegen Israel und Moldau werden im Wörthersee-Stadion ausgetragen.

Das Fußball-Nationalteam wird die beiden abschließenden WM-Qualifikationsspiele gegen Israel (12. November) und die Republik Moldau (15. November) im Wörthersee Stadion in Klagenfurt bestreiten. Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr.

Das erste Heimspiel im Herbst im Rahmen der WM-Qualifikation gegen Schottland (7. September) wird wie bereits angekündigt im Wiener Ernst-Happel-Stadion über die Bühne gehen. Davor steht für die Auswahl von Teamchef Franco Foda das Auswärtsdoppel am 1. bzw. 4. September gegen die Republik Moldau (in Chisinau) und Israel (in Haifa) auf dem Programm.

Im Oktober tritt das Nationalteam ebenfalls zweimal auswärts an. Am 9. bzw. 12. Oktober geht es gegen Färöer und Dänemark.

