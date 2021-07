Zerstückelte Leiche eines Teenagers ohne Kopf in Frankreich entdeckt

Bei dem Opfer soll es sich um einen 13-Jährigen handeln, der in einem Heim vermisst wurde. Der mutmaßliche Täter starb bei der Flucht vor der Polizei.

Grässlicher Fund in einem Haus im südfranzösischen Tarascon: Fahnder haben in einem Sack eine Leiche ohne Kopf und mit einem fehlendem Arm entdeckt. Nach einer mehrstündigen Fahndung sei der mutmaßliche Täter, ein 32-jähriger Mann, von der Polizei getötet worden, berichtete die Staatsanwaltschaft am Montag.

Der Sack mit der Leiche war Sonntagabend kurz vor Mitternacht in einer Garage entdeckt worden, erklärte Laurent Gumbau, der Staatsanwalt der 15.000-Einwohner-Gemeinde am Ufer der Rhone, der Nachrichtenagentur AFP. Berichte, dass der Körper Spuren von Kannibalismus aufweise, wollte der Staatsanwalt vorerst nicht bestätigen, der Zustand der Leiche erforder weitere Untersuchungen.

Bei dem Opfer könnte es sich den Medien zufolge um einen 13-Jährigen aus einem Heim in Marseille handeln.

Der Wohnungsbesitzer sei über die Dächer geflohen. Er sei bereits wegen Gewalttätigkeiten verurteilt worden. Als er gestellt und dann von einem Schuss eines Polizisten getötet wurde, sei er nicht bewaffnet gewesen. Der Tatverdächtige verstarb wenig später an den Folgen der Schussverletzung. Der 32-Jährige sei „für psychische Störungen bekannt“ und war schon wegen Gewalttätigkeit verurteilt. Nun warten die Ermittler auf die Autopsien beider Leichen. Eine Verbindung zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer konnte vorerst ebenso noch nicht hergestellt werden, betonte Gumbau.

