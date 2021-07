Österreicher auf Literaturpreis-Gipfel: Setz ist Büchner-Preisträger

Der gebürtige Grazer gehört zu den jüngsten Büchner-Preisträgern, als extremistischen Literatur-Alien rühmt man ihn gern. Die Imagination ist bei ihm Kerker wie Befreiung.

Er ist wenige Monate jünger als Ingeborg Bachmann, als sie ihn erhielt, und vier Jahre älter als der bei der Preisvergabe jüngste Autor Hans Magnus Enzensberger: Auf jeden Fall zählt der österreichische Autor Clemens Setz, 38 Jahre alt, aber zu den jüngsten mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichneten Autorinnen und Autoren.

Und das ist nicht irgendein Preis, sondern der in künstlerischer Hinsicht hochkarätigste, den die deutschsprachige Literaturszene zu bieten hat. Vergeben wird er von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Diese nannte Setz in ihrer Begründung am Dienstag „einen Sprachkünstler, der mit seinen Romanen und

Erzählungen immer wieder menschliche Grenzbereiche erkundet. Seine

bisweilen verstörende Drastik sticht ins Herz unserer Gegenwart,

weil sie einem zutiefst humanistischen Impuls folgt."

Mit stolzen 50.000 Euro ist der Preis dotiert. Ein Autor wie Clemens Setz kann das wohl immer brauchen. Er ist renommiert, seine Bücher werden mit Kritikerlob überhäuft, liegen in jeder Buchhandlung, aber sie sperren sich gegen Einordnungen und damit gegen leichte Verwertbarkeit in der literarischen PR-Maschinerie. Bestes Beispiel ist sein jüngstes Buch, „Die Bienen und das Unsichtbare“. Ist das ein Roman, ein Sachbuch, Autofiktion, etwas Blogartiges, eine Anthologie? Von allem etwas und noch viel mehr - und auf jeden Fall in höchstem Maße eigen in seiner Art. Ab-seitig - im allerbesten Sinn.