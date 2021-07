Wien bleibt bei Maskenpflicht im Handel

Masken im Supermarkt und Co: In Wien bleibt es dabei.

Während bundesweit ab 22. Juli die Maskenpflicht aufgehoben wird, muss in Wien weiterhin im Supermarkt, bei Indoor-Zusammenkünften oder im Kino die Maske getragen werden.

Wien bleibt streng: Während bundesweit die Maskenpflicht im Handel am Donnerstag aufgehoben wird, will die Stadt Wien dabei bleiben. In Wien wird auch nach dem 22. Juli beim Einkauf in Geschäften das Tragen einer Maske nötig sein - und das nicht nur im Lebensmittelhandel. Eine entsprechende Verordnung werde demnächst erlassen. Das teilte das Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag mit.

Auch bei Indoor-Zusammenkünften, Kulturveranstaltungen oder im Kino muss der Schutz weiter getragen werden. Ludwig hat sich in den vergangenen Tagen erneut mit Fachleuten beraten. Die Maßnahmen werden mit der raschen Ausbreitung der Delta-Variante begründet.

Es ist nicht das erste Mal, dass Wien in Sachen Corona im Alleingang härtere Corona-Maßnahmen vorschreibt. Auch bei der Testpflicht ist man strenger: So brauchen Wiener Kinder bereits ab sechs Jahren ein negatives Testergebnis für das Restaurant oder das Schwimmbad, im Rest Österreichs gilt die 3G-Regel bekanntlich erst ab zwölf Jahren. Auch Wohnzimmertests werden in Wien nicht mehr anerkannt - in den anderen Bundesländern schon.

(APA/red.)