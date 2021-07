Die Versprechen auf olympische Sternstunden

Drucken

US-Turnerin Simone Biles

Sie zeigen außergewöhnliche Leistungen und könnten in Tokio Historisches schaffen: Sieben Namen, die für Besonderes stehen.

Simone Biles (USA/Turnen)

Die US-Amerikanerin turnt in Tokio vorrangig gegen sich selbst: Seit 2013 ist sie im Mehrkampf ungeschlagen. In Rio 2016 gewann das 1,42 m große Kraftpaket vier von fünf möglichen Goldmedaillen, einzig am Schwebebalken wurde es „nur“ Bronze. Gelingt heuer der historische Fünffach-Coup? Eineinhalb Jahre pausierte Biles nach den vergangenen Sommerspielen, im Jänner 2018 machte sie den Missbrauch durch den früheren US-Teamarzt öffentlich.