Meisterin Merkel und Lehrling Laschet

Das Duo Merkel/Laschet besuchte die Katastrophenregion. Die Kanzlerin kehrte die routinierte Krisenmanagerin heraus – und der Kanzlerkandidat übte fürs TV-Duell mit den Grünen.

Hinter rot-weißen Planken und Absperrbändern tut sich ein Krater der Verwüstung auf. In der von Fachwerkhäusern gesäumten Altstadt von Bad Münstereifel hat die Erft eine Schneise der Zerstörung gerissen. Die Aufräumarbeiten sind zur Mittagsstunde, da sich hoher Besuch aus Berlin und Düsseldorf angesagt hat, voll im Gang. Ein Bagger fürs Grobe steht bereit, Bundeswehrsoldaten und Helfer aus dem Eifel-Städtchen und dem nahen Köln legen indessen Hand am Trümmerberg an, der sich vor ihnen auftürmt.