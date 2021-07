Impfpflicht schränkt die Freiheit ein, keine Impfpflicht aber auch

In Gesundheitsberufen wäre es richtig, Mitarbeiter zur Immunisierung zu verpflichten. Zur generellen Steigerung der Impfquote sollte anderes reichen.

Einmal mehr machte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) klar, dass auch in einer Pandemie Grundrechte gelten. Er entschied, dass die zeitweilige Beschränkung der Höchstteilnehmerzahl bei Begräbnissen auf 50 Personen zu stark ins Privatleben eingriff. Umgekehrt sagten die Richter aber auch, dass mehrere Maßnahmen, wie eine Maskenpflicht im Handel oder Ausreisetests beim Verlassen Tirols, gerechtfertigt waren. Und bereits im Vorjahr hatte der VfGH erklärt, dass selbst Maßnahmen wie strikte Ausgangsregeln gerechtfertigt sein können, wenn man sie nur ausreichend begründet. Die zentrale Frage in nächster Zeit wird in Anbetracht der wieder steigenden Coronazahlen aber vor allem eine sein: Wäre eine Impfpflicht in Ordnung?