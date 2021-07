Die Kathrein Privatbank warnt vor einer höheren Volatilität auf den Aktienmärkten, glaubt aber, dass sich der Bullenmarkt fortsetzen wird.

„Sell in May and go away.“ Wer sich an diese Börsenweisheit gehalten hat, könnte die richtige Entscheidung getroffen haben. Die Aktienmärkte sind seit Juni deutlich volatiler als noch in den vergangenen Quartalen. Vor einigen Tagen machten Sorgen vor einem Ende des Bullenmarkts die Runde – und hinterließen tiefrote Spuren in den Büchern der Anleger.