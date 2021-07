(c) dpa-Zentralbild/Matthias Hiekel (Matthias Hiekel)

J & J und drei Pharmahändler zahlen 26 Mrd. Dollar zur Beilegung von Klagen.

Sie sollen den Leidensweg erleichtern. Doch was tun, wenn Schmerzmittel plötzlich auch nach harmlosen Unfällen verschrieben werden oder ganz einfach auf dem Schwarzmarkt erhältlich sind? So geschehen in den USA – und zwar über Jahrzehnte hinweg.