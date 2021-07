Admira-Legende Walter Stamm wird 80

Ex-Fußballer Walter Stamm feiert am 20. Juli bei erfrischender Gesundheit seinen 80. Geburtstag.

Ex-Fußballer Walter Stamm feiert am 20. Juli bei erfrischender Gesundheit seinen 80. Geburtstag. Als Verteidiger spielte der großgewachsene Athlet sieben Mal für das ÖFB-Team und gewann mit Admira zweimal den ÖFB-Cup und einmal die Meisterschaft. Im Jahr des gewonnenen Doubles war er der Kapitän der Mannschaft. Er war in dieser Zeit einer der wenigen Akademiker in österreichischen Auswahl-Mannschaften. Auf der Universität konnte er auch den akademischen Box-Titel gewinnen. Er ist Vater von zwei Kindern, Oliver (54 J.) und Daniela (51 J.)

Zu seinem ersten Einsatz in der Meisterschaft für die Admira kam Stamm in der Saison 1958/59, zur Stammelf des Vereins zählte er ab 1961. Mit ihr errang Stamm den ersten großen Erfolg im ÖFB-Cup 1964. Die Mannschaft erreichte das Finale und besiegte die Wiener Austria im Praterstadion durch Stamms Tor zum 1:0. Den Höhepunkt erreichte seine Vereinskarriere im Jahre 1966: Ohne Gegentreffer gewann Admira wiederum den Cup im Finale gegen Rapid mit 1:0. In der Meisterschaft behauptete sich Stamm ebenfalls mit größter Konstanz; er wurde in 25 von 26 Spielen eingesetzt. In diesem Jahr führte er die Mannschaft als Kapitän zum Double.

Die guten Leistungen in der Meisterschaft verhalfen Stamm zum Sprung in die Nationalmannschaft. Seinen Einstand gab er beim legendären 3:2-Auswärtssieg Österreichs über England am 20. Oktober 1965. Der Verteidiger wurde in der EM-Qualifikation für Italien 1968 und in der WM-Qualifikation für Mexiko 1970 eingesetzt. Seine letzte Saison in der Meisterschaft für die Admira, die nun in Maria Enzersdorf- Südstadt beheimatet war, spielte Walter Stamm 1970. Insgesamt hat er 172 Meisterschaftsspiele für den Verein bestritten. Nach seiner Dissertation in Welthandel stieg er ins Management von General Motors ein, wo er bis zu seiner Pensionierung erfolgreich den Bereich Marketing/Vertrieb leitete.

Heute lebt Walter Stamm beinahe eremitisch im Süden Wiens und im Burgenland, fährt mehrmals die Woche mit dem Mountainbike in den Wienerwald und verbringt viel Zeit in der Natur, mit Büchern sowie klassischer Musik. Seine Motorräder hat er vor einigen Jahren endgültig zur Seite gestellt. Diszipliniert macht er täglich seine Stabilisations- und Fitness-Übungen. Er erkennt 35 Vogelarten an ihrem Gesang und förderte jahrelang die Bienenzucht.

Nach seiner Karriere schaute er (mit Freunden und den Kindern) lieber, auf dem Fahrrad stehend, über die Mauer des Südstadt-Stadions als in den VIP-Bereich zu gehen. Er verfolgt heute vor allem den internationalen Fußball der Champions League und ist langjähriger Bewunderer von Lionel Messi, der ihm Jahr für Jahr neue Zaubertricks mit dem Fußball präsentiert, die Stamm für nicht möglich erachtet hätte.

In der Pension hat er endlich auch viel Zeit für Opern-CDs und das Lesen der Klassiker der Welt-Literatur. Früher konnte man Stamm bis zu 3x/Woche auf dem Stehplatz der Wiener Staatsoper antreffen. Als Opa nimmt er neugierig Anteil am Leben seiner vierEnkel im Alter zwischen 10 und 18 Jahren.