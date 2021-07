Frau als Sklavin gehalten: Haftstrafe für Ehepaar in Australien

(c) imago images/Schreyer

Das Opfer war in lebensbedrohlichem Zustand im Haus der Familie entdeckt worden. Der Richter nennt das Paar "zwanghafte Lügner".

Ein Ehepaar im australischen Melbourne hat eine Frau acht Jahre lang als Sklavin gehalten. Das Opfer, eine Großmutter aus Indien, war 2015 in hygienisch verheerendem und lebensbedrohlichem Zustand im Haus der Familie entdeckt worden. Bereits vor mehreren Wochen war das Paar vom Obersten Gericht im Bundesstaat Victoria schuldig gesprochen worden. Am Mittwoch wurde das Strafmaß bekannt: Die Angeklagten müssen mehrere Jahre in Haft.

Die 53-jährige Frau wurde zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, ihr 57-jähriger Mann zu sechs Jahren. Erst nachdem sie die Hälfte der Strafe abgesessen haben, können die beiden laut Richterspruch Bewährung beantragen. "Sklaverei gilt als Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagte Richter John Champion bei der Urteilsverkündung.

„Keiner von Ihnen hat ein schlechtes Gewissen“

"Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie beide glauben, nichts falsch gemacht zu haben. Keiner von Ihnen hat ein schlechtes Gewissen oder Reue gezeigt." Er betitelte das Paar als "zwanghafte Lügner".

Das Martyrium des Opfers begann 2007. Für rund drei australische Dollar (1,80 Euro) am Tag musste die Inderin für die Familie putzen und kochen, zudem war sie dafür zuständig, die Kinder zu versorgen. Als sie von den Behörden gefunden wurde, habe sie nur noch 40 Kilogramm gewogen und sei in menschenunwürdigem Zustand gewesen, zitierte der australische Sender ABC das Gericht. Ärzten zufolge wäre sie ohne Behandlung innerhalb kurzer Zeit gestorben.

"Ihre Straftat geschah in der täglichen Anwesenheit und mit dem offensichtlichen Wissen und Verständnis Ihrer Kinder", so Richter Champion weiter. Als Eltern seien die Verurteilten somit ein "erbärmliches Beispiel" für ihre Kinder gewesen.

(APA/Reuters)