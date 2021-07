Sebastian Kurz' Sparringpartner

Klaus Fürlinger ist Rechtsanwalt und ÖVP-Abgeordneter in Nationalrat. Mitunter kombiniert er beide Rollen. Zuletzt spielte er im U-Ausschuss mit dem Bundeskanzler auf Zeit.

Am 1. Juli dieses Jahres spielte Klaus Fürlinger mit Sebastian Kurz im U-Ausschuss Pingpong. Fürlinger legte dem Kanzler die Fragen auf – Sebastian Kurz antwortete ausführlich bis ausschweifend. So ging das weit über eine Stunde dahin. Danach war nicht mehr allzu viel übrig von der Fragezeit. Den Rest verbrauchten SPÖ-Nationalratsmandatar Kai Jan Krainer mit umständlicher Fragestellung und Geschäftsordnungsdebatten, dann war nur noch der Freiheitliche Christian Hafenecker an der Reihe, Neos und Grüne kam gar nicht mehr dran.