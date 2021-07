Wunderbares Konzeptalbum über das Ende der Liebe

Ist der alte Rebell endlich geläutert? Primal-Scream-Sänger Bobby Gillespie hat mit Jehnny Beth „Utopian Ashes“, ein streicherumflortes Konzeptalbum über den Verfall einer Ehe, eingespielt.

Was für eine Überraschung! Bobby Gillespie, Ex-Drummer von Jesus & The Mary Chain und seit Jahrzehnten singender Krawallschani bei Primal Scream, präsentiert ein Album voller inniger Balladen, deren Melodiebögen stark an Klassiker von Lee Hazlewood/Nancy Sinatra und Gram Parsons/Emmylou Harris erinnern. Seine Sangespartnerin ist Jehnny Beth, ehemalige Sängerin der Savages und bislang auch nicht gerade für empfindsame Zwischentöne bekannt.