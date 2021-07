Marina Tower: Der höchste Wohnturm, aber nur auf Zeit

Der 140 Meter hohe Marina Tower im zweiten Bezirk darf sich derzeit höchster Wohnturm der Stadt nennen, aber nur bis die Danube Flats in Kaisermühlen fertig sind. Ein Rundgang.

Auch ein Wohnturm kann es eilig haben. Der 140 Meter hohe Marina Tower im zweiten Wiener Bezirk kann sich nämlich nur befristet mit dem Titel höchster Wohnturm der Stadt schmücken. „Wir haben uns auf die Formulierung ,der höchste aktiv im Bau befindliche Wohnturm‘ geeinigt“, sagt Danijel Krajina, Projektleiter des Marina Tower, der am Mittwoch gemeinsam mit Buwog-Vertriebsleiter Peter Berchtold durch die Baustelle führt. Ist nämlich der Wohnturm der Danube Flats in Kaisermühlen mit seinen 180 Metern fertig, geht der Titel an ihn.