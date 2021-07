Der Pipeline-Krieg findet ein Ende

Washington und Berlin legen den jahrelangen Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 bei. Moskau darf die Leitung vollenden, die Ukraine kassiert weiter. Was verändert dieser Deal?

Wien. Ende August ist es so weit: Die umstrittenste Erdgasleitung Europas, Nord Stream 2, wird definitiv finalisiert, bestätigte Matthias Warnig, Chef der russisch-schweizerischen Betreibergesellschaft kürzlich. Trotz aller Attacken Amerikas schafft Moskau damit Fakten – und plötzlich scheint auch ein Frieden im diplomatischen Pipeline-Krieg zwischen EU und USA in Sicht. Mehrere Medien vermeldeten eine – bisher unbestätigte – Einigung zwischen den beiden Verbündeten. Washington verzichtet auf Sanktionen, die russische Pipeline durch die Ostsee wird gebaut und darf in Betrieb genommen werden. Dafür greift Berlin der Ukraine stärker unter die. Warum ist der Pakt jetzt doch möglich und was wird er verändern?