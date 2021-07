"Don Giovanni": 100 Jahre Verführung in Salzburg

Wilhelm Sinkovicz, der Klassik- und Opernexperte der "Presse", erklärt die Salzburger Festspiele, die nun offiziell eröffnet werden. Ein erster Covid-Fall unter den Besuchern hat das Team diese Woche in Schock versetzt. Sinkovicz erklärt, was es mit dem traditionell gestaffelten Start bei den Festspielen zu tun hat, wieso das Festival auch in diesem Sommer noch einmal den 100. Geburtstag feiert und Mozarts "Don Giovanni" für die Oper in Salzburg so wichtig ist wie der "Jedermann" und weshalb Dirigent Teodor Currentzis nicht mit den Philharmonikern spielt.

