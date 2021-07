Türkis und Schwarz gegen Grün

Der Streit um die Straßen bietet interessante Allianzen über die Koalition hinaus.

Der Plan war bestechend einfach – zu einfach: Jeder kümmert sich um sein Ding. Doch so wie es die Grünen nicht aushielten, die ÖVP in Sachen Asyl allein zu lassen – da musste auf einmal eine Kommission unter Irmgard Griss her –, so hat Sebastian Kurz nun die Grenze zum grünen Schrebergarten hin überschritten: Die S18, die Bodenseeumfahrung in Vorarlberg, werde gebaut, erklärte der Kanzler. Er sei da eines Sinnes mit den Vorarlberger Parteifreunden. Grünen-Umweltministerin Leonore Gewessler hatte zuvor eine Evaluierung angeordnet.